I Øsby er der tid til både motion og rundstykker

- Dengang hed det ældreidræt. Da vi startede det kom der fem. Så sagde vi, at når de kom igen efter jul, så skulle de have en ven med. Og det havde de. Siden har det udviklet sig, siger hun.

Øsby: Det er godt, at der er god plads i hallen i Øsby sådan en onsdag formiddag. Her er der nemlig senioridræt - og med 78 tilmeldte, så skal der bruges meget gulvplads - også selvom antallet af fremmødte som regel svinger lidt mellem 60 og 65.

Mere end motion

Det er ikke kun motion, der er omdrejningspunktet på holdet. Det starter med en time med sved på panden, hvor er udover velkendte gymnastikøvelser også bliver arbejdet med bolde og elastikker - alt efter, hvad instruktørerne finder på.

Men når klokken er 10.30, så bliver gulvet ryddet - og så skal der drikkes kaffe og spises rundstykker oppe i cafeteriet. Det er rundstykker med syltetøj, ost og rigtig smør.

- Det vil de have, siger Jens Andersen og smiler.

- Vi synger også altid et par sange fra Højskolesangbogen, siger Inge Marie Haahr.

Det koster 20 kroner at være med til kaffen:

- Vi tager en lille overpris for det, siger Jens Andersen.

Og overskuddet bliver altid brugt den sidste onsdag i april, som er holdets afslutning. Traditionen tro, så skal holdet på tur.

- Vi skal til Fængslet i Horsens. Og på vej derop skal vi ind på en rasteplads, hvor vi skal have en kop kaffe og en bolle, som vi har med hjemmefra. Når vi har været i Horsens, så skal vi over til Alrø, hvor vi skal spise to retter og på vej hjem, så skal vi til Brørup og have kaffe og lagkage, siger Jens Andersen.

- Der er mange, som kommer for det sociale - og som stadig er med på gulvet, siger Inge Marie Haahr.