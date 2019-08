I 2020 begynder VM-opvarmningen: 1000 skal teste ruten

Vi skal gerne have et bæredygtigt og langtidsholdbart arrangement.

Indbudt skare

Der er allerede nu sat dato på det første testløb. Den 29. september vil en indbudt skare på 20-30 ryttere prøvekøre ruten.

Motionsløbene - de såkaldte mountainbike challenges - skal foruden 2020 også finde sted i 2021 og 2022, når VM kommer til Haderslev.

- Og så håber jeg, at vi at kan fortsætte også efter VM. Vi skal gerne have et bæredygtigt og langtidsholdbart arrangement, siger Bent Gravgård Skov.

Han regner med, at 1000 vil deltage i motionsløbet i 2020:

- Vi bliver nok nødt til at sætte en begrænsning på. Jeg vil ikke bare lave lave en åben tilmelding og så risikere, at der stiller 3000 deltagere. Det deltager der i Aalborg, og der er udsolgt i løbet af et døgn, fortæller foreningskonsulenten.

Til gengæld regner han det for sandsynligt, at 3000 motionister vil deltage i VM-året. Mange forventes at tage ægtefæller, andre familiemedlemmer og venner med til Haderslev, når det går løs.

Danmarks Cykle Union er officiel vært ved verdensmesteskabet, hvor der vil deltage 300 deltagere fra 30 nationer, men der ligger et bredt samarbejde med Haderslev Kommune, Sport Event Danmark samt Trekantområdet bag det store arrangement.

Forventningen er, at 10.000 mennesker vil overvære verdensmesterskabet i weekenden 17.-18. september 2022. Selve VM finder sted den 18. september.

Ruten planlægges gennemført på en rundstrækning med start og mål i Haderslev midtby.