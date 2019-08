Hvordan et samurai-sværd blev til en pladetitel

HADERSLEV: Hvordan finder man på at kalde sin pladeudgivelse for "Kreditværdig samurai"?

Titlen er inspireret af en oplevelse, musikeren Henrik Hundebøl havde med en mand, der er psykisk syg. Manden skulle have nye præparater, og i den periode var han på et tidspunkt mødt op i et pengeinstitut for at forhandle om en kassekredit på 75.000 kroner.

Manden, der maniodepressiv og skizofren, var tilsyneladende ikke lykkedes med medicinen, for i pengeinstituttet trækker han et samuraisværd og bliver afhentet af to politifolk:

- Han fik ikke kassekreditten, konstaterer Henrik.

Til gengæld slap den syge mand for fængselsstraf og blev i stedet sendt til psykiater. Samuraisværdet var en antikvitet og ufarlig.

Pladen "Kreditværdig samurai" er andet udspil fra Henriks band, Hr. Hundebøl:

- Og der kommer mange flere, fastslår han, der i gruppen har Kristian Hoff med på trommer og Rune Robert Friis på bas.

Debutpladen "15 minutters sjælero" kom i vinteren 2019 og fik opmærksomhed på musikhjemmesiden www.side33.dk, hvor skudsmålet blandt andet lød:

"Pulserende rock-riffs, pianobårne melodiøse fortællinger og momentvis meditative lydflader er hovedingredienserne, der giver en rigtig god eftersmag."

Pladen nummer to bliver mere ren rock end forgængeren, fortæller Henrik Hundebøl.

Guitar-ikonet Jimi Hendrix er en del af inspirationen, og mens teksterne på "15 minutters sjælero" handlede om nattelivets dunkle kroge er det dybderne i den menneskelige psyke, det handler om på "Kreditværdig samurai".

Hr. Hundebøl spiller numre fra pladen ved en koncert på Slotsgade 25 den 14. september - dagen efter at den er udkommet.