Hviderussisk lastbilchauffør havde mindst to i alkoholpromille

HADERSLEV: En meget slingrende lastbil med hænger kørte torsdag eftermiddag mindst fra Hammelev til rastepladsen Øster Løgum Vest, inden den meget berusede chauffør stoppede.

Bag ham lå en bilist, som have kontaktet politiet om den usikre kørsel. Den 45-årige hviderussiske lastbilchauffør blev anholdt kort efter på rastepladsen.

Flere bilister havde ringet til politiet efter at have set den slingrende lastbil. Den første anmeldelse kom klokken 12.26, hvor lastbilen kørte i sydgående retning ved Hammelev.

Lastvognstoget ramte dog ikke andre trafikanter.

- Der skete ingen uheld, konstaterer anklager Rie Johansen

Fredag var lastbilchaufføren blevet nogenlunde ædru og blev fremstillet i grundlovsforhør ved Retten i Sønderborg klokken 10.30. Der var krav om fængsling efter udlændingeloven, for at sikre hans tilstedeværelse til retssagen.

- Han blev fængslet til den 23. januar, hvor vi håber, at vi kan behandle sagen. Vi afventer en retskemisk erklæring på den præcise promille, forklarer Rie Johansen.

Chaufføren pustede alkometeret op over to promille. Han fik lov til at puste to gange. Efter en halv time var promillen stadig et stykke over de to promiller, som udløser fængselsstraf.

Så høj en promille koster 20 dages fængsel første gang man bliver stoppet, samt en ubetinget frakendelse af kørekostet i tre år.

- Og så vil der formentlig også være en påstand om udvisning, fordi han er udlænding.