Hver femte elev i Haderslevs 8. klasser er overvægtig

Det er en del af baggrunden for, at Haderslev Kommune gør en slankemodel, der bygger på den såkaldte "Holbækmodel", permanent, selv om successen er begrænset.

Projekt "sunde spirer - for drenge og piger" blev indledt 2016. Oprindeligt var der afsat penge til, at 60 familier kunne komme i behandling, men på grund af stor efterspørgsel blev tallet i maj 2017 udvidet til 150 familier for årene 2017, 2018 og 2019.

Stærkt overvægtige

Succeskriteriet er, at 60 procent efter at have gennemført "sunde spirer" skal have normalvægt.

- Så lyder 15 procent ikke som en succes?

- Det skyldes, at de var så overvægtige ved begyndelsen af projektet, at de ikke kunne komme ned på normalvægt, siger Børge Koch, der derfor glæder sig over, at 73 procent trods alt tabte sig i forløbet.

I det hele tager ser det mørkt ud for folkesundheden. Sundhedprofilen fra 2017 "Hvordan har du det" viste, at næsten 57 procent af indbyggerne i Haderslev Kommune er overvægtige. I marts sidste år fastslog en undersøgelse fra blandt andre Sundhedsstyrelsen, at der nu er flere danskere med overvægt end med normalvægt.