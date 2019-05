Hvededag: Bagerne måtte ikke arbejde

Her kommer forklaringen på det lune hvedebrød dagen før Store Bededag.

Haderslev: Fredagens billede fra Historisk Arkiv viser Hans Christian Andersens bager- og købmandsbutik i Allegade 9.

Billedet er taget omkring 1907, og forrest i billedet står en hestevogn klar til at køre varer ud fra butikken.

I mere end 300 år har den fjerde fredag efter påske været helligdagen store bededag i den danske kirke. For mange danskere er store bededag en kærkommen forårsfridag, der bliver forbundet med de velduftende varme hveder.

Traditionen med hveder stammer fra før 1800-tallet, hvor store bededag blev varslet allerede aftenen før af kirkeklokkerne. Når klokkerne ringede, var det et signal til kroer og kældre skulle lukke.

Der var mange regler for Store Bededag, bl.a måtte der ikke længere drives handel, leg og spil var forbudt, arbejde og rejse var forbudt (undtagen for postbuddet) samt ingen servering før efter kirke. På den måde var der håb om, at folk kunne komme rettidigt og ædru i kirke dagen efter.

Da selv ikke bagerne måtte arbejde kom de helligdagen i forkøbet ved at bage ekstra store hvedeknopper dagen før, som folk kunne købe med hjem til at varme og spise dagen efter. Det blev dog hurtigt en tradition at spise hvederne samme aften - medens de stadig var lune og sprøde.