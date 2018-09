Live fra landsretten: Noahs hjem var fuld af plagede voksne

Det er dag tre i landsretssagen om 17 måneder gamle Noah, der mistede livet den 6. februar 2017 efter at være udsat for massiv vold. Vores reporter er i retten. Har du spørgsmål til vores reporter, så skriv dem i kommentarfeltet herunder, så vil hun forsøge svare undervejs.

Her i formiddag skal der afgives forklaringer i forhold til forhold 1., hvor Noah fik skader i skridtet, angiveligt i forbindelse med en højstol. Det forhold skal en bekendt til Noahs mor og den 31-årige Jesper afgive forklaring om. Lige så skal en dagplejer og en socialrådgiver fra Haderslev Kommune.

Derpå skal der afgives forklaringer vedrørende forhold 2. Det er det forhold, der handler om vold mod tiltaltes egen søn ved at smide ham hårdt ned i en seng, mens de boede på Ehlershjemmet. I den forbindelse skal en socialrådgiver fra Ehlershjemmet afgive forklaring, ligeså skal en afdelingsleder og en anden forælder, som var beboer på Ehlershjemmet på samme tid.

Derefter skal der afgives forklaringer vedrørende forhold 3, hvor den 31-årige er tiltalt for i Sommersted den 27. december 2016 på en ukendt måde at have udøvet vold mod Noah, hvorved han fik en større blødende rift ved endetarmen. I den forbindelse skal en dagplejer og en praktiserende læge afgive forklaring.

Ifølge planen skal de første vidner afgive forklaring vedrørende forhold 4: Vold med døden til følge, altså den dag, hvor Noah dør. Det er især reddere og læger, der skal afgive forklaring.