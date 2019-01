Hvad sker der nu på Sdr. Otting Skole - få et hurtigt overblik her

Hvad mener politikerne lige nu?

Henrik Rønnow (S) og Malene Neumann (LA) mener, at eleverne skal flyttes i pavillonerne med det samme, så længe man ikke ved, hvorfor der er elever og lærere, der bliver syge. Se uddybning her.

Bent Iversen (SF) har brug for flere facts, og han opfordrer til at vise en lille smule tålmodighed. Han har brug for at høre embedslægens konklusion og peger på, at den endelige rapport først foreligger den 24. januar. Se uddybning her.

Thomas Fredsted (V) mangler flere fakta, især præcise tal for, hvor stort problemet er. Altså, hvor mange der føler sig syge. Er det "kun" 20, så skal de måske skifte skole. Se uddybning her.

H.P. Geil (V) advarer mod, at politikere bruger sagen til at vise handlekraft. At flytte eleverne er en stor beslutning, som kræver, at hele byrådet tager stilling. Se uddybning her.

Du kan også læse en fars bekymring for at der går politik og intern magtkamp i sagen. Se dertil også hans FB-opslag med opfordring til politikerne om at vise, at de har "røv i bukserne" til at træffe beslutninger og handle.