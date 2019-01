Hvad hænger dér mellem træerne...?

Det gode skin Dorothea skal en tur på land for at blive set efter.

Haderslev: Den folkekære, eldrevne dambåd, Dorothea, fra Haderslev Dam blev tirsdag taget op af vandet for at komme en tur på værft.

Det skete med hjælp fra BMS-kranservice fra Vamdrup ved omfartsvejen.

Den ti ton tunge dambåd var ikke noget problem for den cirka 40 ton tunge kranbil, der svingede dambåden fint fri af ferskvandet og op mellem træerne for at placere den på en blokvogn.

Herfra blev den kørt til et overdækket vinterhi, hvor folk fra værftet på Sjælland - hvor båden er bygget - vil bruge noget tid på at efterse elmotoren og gøre den klar til foråret.

- Vi vil også undgå, at der kommer perioder med is, hvor båden kan blive trykket af isen eller komme til at skure mod isen, forklarer Ole Olesen fra styregruppen bag dambåden.

Styregruppen bag dambåden ønsker ikke at oplyse, hvor båden skal i stald af frygt for hærværk, fortæller Ole Olesen.