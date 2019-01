Husejere sætter mystiske revner i forbindelse med gravearbejde

Bente Mole har forgæves forsøgt at føre sag mod de to virksomheder, men hun gav op, da en advokat ikke mente, at hun kunne få noget ud af det. En syn- og skønsmand har ligeledes kigget på huset, og han afviste sagen og mener ikke, der er noget at komme efter.

Det kunne lyde, som om du prøver at få nogle til at betale en regning for dig..?

Provas og Nørgaard Anlæg skulle lave rørarbejde, hvor regnvand og spildevand blev delt op, og for at kunne komme til at arbejde pumpede de ifølge Bente Mole grundvand i flere dage. Noget, som hun mener, har været medvirkende til, at hendes hus har sat sig, og revnerne derfor er opstået.

- Huset er fra 1829, og da jeg flyttede ind for 23 år siden, pudsede jeg det hele i bund. Jeg har aldrig haft de her problemer før de lavede arbejdet, siger hun.

Én af husejerne, Bente Mole, har forgæves forsøgt at føre en sag mod firmaerne, da hun mener, at revnerne i hendes hus er så slemme, at det skal de to firmaer betale for. Hun viser rundt omkring sit hus på Hyldevej, hvor tynde, men lange revner fremkommer - ofte ved dør og vinduekarme.

Bevtoft: Huse der slår revner og pludselig opstået fugt i kælderen er ifølge flere borgere i Bevtoft resultatet af et stort renoveringsarbejde af de lokale kloakker, som Nørgaard Anlæg ApS på foranledning af forsyningsselskabet Provas lavede af kloaksystemet fra 2014 og et års tid frem.

Fugt i kælderen

Længere nede af Hyldevej bor Torben Sørensen. Han har som følge af gravearbejdet og den efterfølgende pumpning af vandet fået omkring 13 revner rundt om på huset, som huset ikke havde før.

Selv er han ikke fagmand på området, men han har en kammerat, der er murer, og han har sagt, at det er meget sandsynligt, at revnerne er en konsekvens af arbejdet.

- Og selv er jeg også overbevist om, at det er derfor. Jeg har jo aldrig oplevet det før, siger han.

Det er ikke kun omkring Hyldevej, der er problemer. Et par gader væk ligger Neder Jerstalvej, og her bor Anni og Per Christensen. Deres kælder er i øjeblikket ubrugelig, fordi der er så meget fugt i den. Per har installeret to vandalarmer, fordi de på nuværende tidspunkt har haft to vandskader.

Inden arbejdet i kloaksystemet gik i gang var der et informationsmøde for borgerne. Provas og Nørgaard Anlæg forsikrede ifølge Per om, at der ingen fare ved renoveringsarbejdet var, selv om nogle borgere gjorde opmærksom på, at grundvandet i byen ligger højt.

Førhen havde Anni og Per ikke problemer med fugt i kælderen, og han har også snakket med de tidligere ejere af huset, og de har heller ikke oplevet det, siger han.

- Det giver sig selv, at det er på grund af det arbejde. Vi havde ingen problemer før, og det har vi så nu, siger Per.