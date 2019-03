VOJENS/HEJSAGER: Politiet stoppede torsdag to af de mindre knallerter. Den ene var meget hurtig. Ved middagstid kørte den ene ad Dybbølgade med over 50 km/t, selvom de normalt kun er indstillet til at køre maksimalt 30 km/t. Så den skal lige undersøges nærmere. Fartsynderen er en 56-årig lokal mand.

En anden knallertkører var afsted klokken 17.48 på Hejsager Næsvej. Han var knap så hurtig. Til gengæld var den 51-årige mand fra Haderslev beruset.