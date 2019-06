Hundrede lokale børn var med til at indvi ny legeplads i Starup

Starup: Legeredskaberne på Starups spritnye legeplads er blevet taget i brug til glæde for Ø-kvarterets børn. Den lokale virksomhed Ledon har produceret legepladsen med masser af muligheder for at rutsje, klatre og gynge.

Lokal tilknytning

Ved indvielsen deltog tredje generation i virksomheden, Simone Donbæk, der er ansvarlig for det danske salg og marketing.

- Det er sjovt at tænke på, at min farfar solgte den første Ledon-legeplads her i Starup for 40 år siden, siger hun i en pressemeddelelse.

Formanden for Ø-kvarterets Grundejerforening, Karsten Rasmussen, glæder sig over, at børnene i området igen har et skønt sted at lege.

- Den nye legeplads kommer til at skabe meget glæde både børnene her i kvarteret, men de omkringliggende dagplejer og børnehaver er også meget velkomne til at bruge den. Vi er desuden meget glade for at bruge en lokal virksomhed som Ledon.