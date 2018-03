Hunde skal være i snor - men svigermor må gå løs

Alle kan deltage , og der kan startes fra Sct. Severin Skole i Haderslev mellem kl. 8 og kl.12. Alle skal være i mål kl. 16, så arrangørerne kan nå at rydde op. Det koster en flad tyver at være med, og så bestemmer man selv farten.

Hygge på højt plan

Deltagerne bestemmer selv, hvor langt de vil gå, men man kan jo afprøve sig selv, idet man tilbyder fire afmærkede ruter fra seks til 28 km, så her er muligheden for at se den flotte natur omkring Haderslev bl.a Ejsbøl Sø, Haderslev Dam, Hindemade, Tørning Mølle, Pamhule Skov, Dyrehaven, Geheimerådens Sti.

Har man ikke selv madpakke med, er der mulighed for forplejning i løbet af dagen dels i den indrettede cafe på skolen og dels ved de tre rastesteder på ruterne. Alt til de populære Fodslaw-priser.

For at imødekomme deltagere, der ikke ønsker at gå på egen hånd, er der med start kl. 10 mulighed for at deltage med fører på ruterne 6 og 11 km på samme måde, som man gennemfører de to ugentlige træningsture. Man er velkommen til at tage hunden med, hvis bare den er i snor. På rastepladserne er der vandskåle til hundene. Svigermor er også velkommen, men behøver ikke at være i snor og heller ikke drikke af vandskålene, lyder det fra arrangørerne i en pressemeddelelse