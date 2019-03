Hun kæmpede for de svage

Bodil Bloch var en sønderjysk kvindelig læge, som kæmpede for kvinder og åndsvage, men som måtte forlade sin stilling, da hun blev gift.

Bodil Bloch blev født 1873 som datter af en sønderjysk gårdmandsfamilie. Allerede som seksårig begyndte hun at passe gårdens kreaturer. Selvom den lokale skoles sprog var tysk, blev hun om aftenen undervist i dansk af forældrene. Efter konfirmationen var Bodil tjenestepige på forskellige gårde i omegnen, mens hun forberedte sig på en videregående uddannelse. Arbejdsdagen var på 12 timer, hvor Bodil gik i marken, malkede og lavede mad, og om aftenen underviste hun børnene for at styrke deres danske sprog. Bodils arbejdsomhed vakte opsigt blandt folk, der var engageret i nationalitetskampen, og de hjalp hende derfor med at låne penge til at studere i København, hvorfra hun i 1904 blev medicinsk kandidat.

Mange rejser Oprindelig ville Bodil Bloch have været praktiserende læge i Sønderjylland, og var det kortvarigt i Haderslev 1907-08. Men da Haderslev dengang var en del af det Tyske Kejserrige, skulle man have tysk embedseksamen for at kunne praktisere. Bodil valgte derfor at satse på åndssvageforsorgen og blev reservelæge i Brejning 1908. De følgende år rejste hun en del i Tyskland, Finland og Amerika for at studere behandling af åndssvage, og som den første indførte hun intelligensprøver i Danmark. Mens Bodil boede i Brejning, var hun i fire år formand for den lokale kreds af Dansk Kvindesamfund. I 1916 blev hun lægelig forstander på den nyåbnede Vodskov Åndssvageanstalt og dermed Danmarks første kvindelige overlæge. I 1920 - som 46-årig - giftede hun sig. Ægteskabet betød, at hun måtte forlade sin stilling, fordi bestyrelsen ikke ville have en gift kvindelig chef.

Egen praksis Efter giftermålet flyttede Bodil Bloch og hendes mand til Ringsted, hvor de i 1922 købte Korsevad, og Bodil åbnede en praksis i byen. Bodil fortsatte som praktiserende læge indtil 1950, men hendes største indsats blev et hjem for åndssvage kvinder og børn, hvor hun underviste dem, så de lettere kunne klare sig i samfundet. Denne nye behandling var i høj grad inspireret af USA-turen og fik stor indflydelse på mange andre institutioner i Danmark. Som noget nyt optog Bodil Bloch også børn fra private hjem, og hun blev hurtigt populær og meget påskønnet for sin indsats af talrige forældre og børn.

Børns ret Bodil Bloch bevarede hele sit liv den karakteristiske sønderjyske ildhu for sin gamle landsdel. Hun blev hurtigt formand for den sønderjyske forening for Ringsted og omegn, og året efter gik hun ind i et lokalt samarbejde mellem selverhvervende kvinder. Bodil fortsatte hele livet med at agitere for de dårligst begavede børns rimelige krav på at blive hjulpet og undervist, så de ikke følte sig sat uden for samfundet. De sidste år tilbragte Bodil hos datteren Gudrun i Fiskbæk ved Toftlund i Sønderjylland. Hun døde i 1968.