HADERSLEV: Der er kommet rød vinyl fra et nyt Haderslev-band, Hr. Hundebøl, der har taget navn efter sangeren og guitaristen, Henrik Hundebøl.

De to andre medlemmer er Rune Robert Friis, bas, og Rasmus Riis Sitarz på trommer. Pladen "15 minutters sjælero" er udgivet på et dansk pladepresseri, Nordsø Records. Det blev stiftet i 2015 af tre mænd, der mente, at vinylpladernes genkomst ikke var en døgnflue, men en varig tendens.

Den 1. marts spiller trioen ved et release-party hos selskabet København, og dagen efter er bandet i hjembyen, hvor det giver koncert i Slotsgade 25.

Netop Slotsgade 25 spillede en central rolle i 1990ernes sprudlende musikliv i Haderslev hvor bands som The Riot in Me og Things huserede. Henrik Hundebøl var med i sidstnævnte, der spillede psykedelisk poprock og nåede at sikre sig en andenplads i DM i rock.

"51 minutters sjælero" består af lutter egne kompostioner, og inspirationen kommer fra klassiske danske grupper som Gasolin' og Steppeulvene, men også britiske Led Zeppelin. Henrik Hundebøl fortæller, at det især var dokumentarfilmen om Gasolin', der satte skub i de tres beslutning om at danne et band og genfinde "den rene og melodiøse rock".

Teksterne handler blandt andet om, hvad der sker i Haderslev og kredser om nattelivets oversete lommer. På pladen stifter lytteren bekendtskab med en uheldig trubadur, en hvid zombie og den sidste maler i Dalum.

Bandets koncert den 2. marts begynder klokken 15, hvor tilhørerne også kan købe pladen.