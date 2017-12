Homoseksuel: Er mit blod ikke godt nok?

Pierre Armani Tranekjer er 19 år og homoseksuel. Med en kronisk syg mor har han altid haft et behov for at hjælpe andre, men da han som 17-årig ville melde sig som bloddonor, blev han mødt af lukkede døre og kølige afvisninger. - Det gør mig vred og ked af det, at loven siger, at mit blod ikke er godt nok, bare fordi jeg er homoseksuel, siger han.

Afvist: - Jeg har det lidt på samme måde med den lov, som jeg har det med dem, der råber af mig på gaden. Dem har jeg ikke det store behov for at snakke med, og derfor har jeg heller ikke noget behov for at give mit blod til et system, som mener, at mit blod ikke er godt nok.

Sådan fortæller 19-årige Pierre Armani Tranekjer om den lov, der siger, at homoseksuelle mænd ikke må donere deres blod. Loven har flere gange været diskuteret politisk, og sidste år tegnede der sig et politisk flertal for, at loven skulle ændres. Men Styrelsen for Patientsikkerhed stiller sig på bagbenene, selvom flere forskere har bebyrdet, at loven er gammel og forstokket, og at der ikke er noget fagligt belæg for udelukkelsen af en hel gruppe mennesker.

Tilbage står Pierre. Hans mor er kronisk syg, og har flere gange måtte modtage blod for at overleve. Derfor er det for Pierre Armani Tranekjer den mest naturlige ting i hele verden at give lidt igen.

- Jeg undersøgte det allerede som 16-årig. Man må begynde at donere blod som 17-årig, så jeg ville være i god tid. Men da jeg begyndte at læse om det, fik jeg et chok. Loven siger jo, at mit blod ikke er lige så godt som mine venner og families blod, og jeg bliver sat i bås med stiknarkomaner og prostituerede. Det gør mig vred, men mest af alt ked af det, siger han.