Home åbner mæglerbutik på hovedgaden i Vojens

- Vi glæder os helt vildt til at invitere folk indenfor og møde kunderne i Vojens på deres hjemmebane, siger de to Home-indehavere i en pressemeddelelse.

Vojens: Makkerparret Hans Plesner Drud og Hjalmar Bang-Moritz fra Home Haderslev åbner sammen med deres fire kollegaer en ny mæglerbutik på hovedgaden i Vojens. Det er en byejendom, som de fleste i Vojens kender, og mange har et særligt forhold til. Den gamle boghandel på hovedgaden var i generationer stedet, hvor der blev købt tasker, skrivegrej og papir inden første skoledag. Snart er det villaer, rækkehuse, lejligheder og landejendomme, der bliver langet over disken.

Stedkendt personale

- Vi har oplevet en rigtig positiv udvikling, og det har givet os tro på, at vi kan gøre det endnu bedre. Vi ser et marked i fremgang, og vi kan lukrere mere på det markedspotentiale, der er i Vojens, når vi åbner en fysisk butik. Det er også en fordel for vores kunder, fordi vi bliver den eneste kæde med forretning i begge byer under samme ejer, siger Hjalmar Bang-Moritz.

Personalet i de snart to Home-butikker er allerede særdeles godt bekendte i Vojens, da flere er opvokset eller bor i byen.