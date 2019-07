Høtten og Pins' Mærken bytter frivillige

- Det var han med på, og så var vi en bilfuld, der kørte til Gram, siger Jens Friis Felber, der blandt andet fortæller, at de to byfester er blevet enige om at bytte aftaler.

- Vi bytter frivillige, siger Jens Friis Felber, der i foråret skrev til formanden for Pins' Mærken, Johannes Gjesing, og spurgte, om de to arrangørgrupper ikke skulle mødes.

Høtten og Pins' Mærken har nemlig tidligere i år indgået et uformelt samarbejde, hvor de to byfester ikke blot inspirerer, men også hjælper hinanden. Pinselørdag var syv-otte Høtte-frivillige derfor trukket i arbejdstøjet og langede øl over disken i Gram, og fem vagter på Høtten bliver tilsvarende besat med Pins' Mærken-folk.

Vojens: Mellem 170 og 200 frivillige er i gang, når Høtten i uge 34 skruer op for festblusset på Høttepladsen. For første gang er der i år også frivillige fra Pins' Mærken i Gram med.

VBI skaffer frivillige

Organisatorisk er Høtten bygget op omkring en høttekomité med fem medlemmer. To til tre gange om året er der stormøde med de ansvarlige for de forskellige funktioner. Det betyder også, at høttekomitéen ikke selv sidder med alle opgaver, og det er godt.

- Det havde været for meget, siger Jens Friis Felber, der glæder sig over, at det i modsætning til mange andre foreninger ikke er vanskeligt at finde frivillige, der vil give Høtten en hjælpende hånd.

Det er VBI, der siden 1969 har stået som hovedarrangør af Høtten, og det er også klubben, der via sit netværk skaffer frivillige.

- Det er superfedt, for det er svært, men vi får de hænder, som der er brug for, siger Jens Friis Felber.