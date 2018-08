Høtten blev løbet i gang med nye udfordringer

Søndag begyndte en ny Høtte tradition. Deltagerantallet ramte et nyt lavpunkt, men ruten var flottere i år.

VOJENS: Under et tæt dække at truende sorte skyer, blev årets Høtteløb skudt i gang søndag formiddag. Det var med nye udfordringer. For med konkurrencen fra DHL-stafetten i Aabenraa de to foregående år, skulle der nytænkes. Tilslutningen var faldet fra 530 deltagere til 280 sidste år. Så løbet blev flyttet dels fra Høtte-pladsen ud til VBI's klubhus og dels fra onsdag til søndag. Men det var vist det første, der trak deltagerantallet yderligere ned til omkring 150. - Jeg har hørt fra otte-ti stykker, at hvis det ikke foregår på Høtte-pladsen, så gider de ikke komme. De kunne fornemme, at der ikke ville blive den samme stemning, sagde formand for Vojens Løbeklub og arrangør Henning Appel Larsen.

Blå skal løbe ti, men I skal løbe efter de grønne skilte. Henning Appel Larsen

Sikkerhed Samtidig ville han gerne lige mane det rygte i jorden, at løbet var flyttet på grund af terrorsikringen sidste år. - Jeg vil gerne dementere, at vi følte os chikaneret af betonklodserne. De stod ikke heldigt, men det var altså på grund af DHL-stafetten. Vi har fuld forståelse for, at det skal være sikkert. Det var det også på sportspladsen og ude i naturen. Forrest og bagest var Jegerup Cykelklub klar med "harer" og "ræve", eller hvad det nu hedder. - Så vi er sikre på, at alle kommer sikkert hjem. Og Samaritterne fra Dansk Folkehjælp var klar med førstehjælp både i den store trailer og på udrykningscykler. De havde dog deres egne udfordringer med blandt andet at få startet generatoren.

Farveforvirring Løberne på de to lange distancer, skulle heller ikke have det for nemt. Ti km og syv km ruterne havde fået farverne byttet rundt. - Blå skal løbe efter de grønne skilte, forklarede formanden en ekstra gang. Og de to ruter skulle deles to gange ude i terrænet. En af løberne erkendte straks: - Det går galt for mig! Men løberne fik det at vide flere gange for en sikkerheds skyld; også under nummerudleveringen: - Du skal løbe efter de grønne pile, lød en af standardmeldingerne ved bordet inde i klubhuset. - Så hvis vi løber efter de blå skilte, kommer vi ud og løber ti. Det var ikke meningen, konstaterede Finn Mandau. Han og konen havde musik i ørerne. - Så vi ikke kan høre, når vi stønner, forklarede Tove Mandau. - Så bliver vi ikke stressede over det, tilføjede Finn Mandau.

Familieløb Michael Rudbeck var en af dem, som havde været med før. Han havde taget hele familien med i år. - Vi har ikke løbet samlet som en familie før, uddybede han. - Det er mit første løb indskød, Anne Rudbeck. Hun kastede sig ud i den lange rute, mens Michael og pigerne Sofia på fire år og Sarah på to år tog børneruten. Der var dog en vogn med til den mindste. Ifølge formanden ville de få en dejligere tur nu med skov og sø på ruten. - Rent løbsmæssigt får de en bedre oplevelse. Der er ikke så mange villaveje, de skal løbe på. Men vi må evaluere det bagefter, erkendte han. Resultaterne af løbet kan ses på www.run2u.dk. Selve Høtten begynde på torsdag. Og det er stadig på festpladsen.