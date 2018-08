Høstfest trods udfordrende høstudbytte

Gram: Høsten er så småt i hus på Gram Slot, og traditionen tro åbner slottet dørene til denne fest lørdag 15. september kl. 17.30. Festen er en åben fest, og alle har således mulighed for at deltage i denne tradition og være med til at fejre høsten.

- Vi har altid inviteret indenfor til vores høstfest, så alle kan være med. Høsten har jo ikke kun betydning for os landmænd, men for alle, da høstfesten er en fejring af, at vi har fået forråd til dyr og mennesker til vinteren, så alle kan blive mætte, fortæller Svend Brodersen, der står i spidsen for Gram Slots 2500 ha. store økologiske landbrug.

- Hvert år glæder vi os til at sende invitationen om høstfesten ud til vores medarbejdere. Især de unge ansatte ser frem til festen. Her kan de mødes, snakke, hygge sig og ikke mindst få danset i flere timer, også selv om de siger, at de ikke kan danse i starten af festen. Det kan de sjovt nok, når vi kommer lidt hen på aftenen, siger Sanne Brodersen fra Gram Slot med et glimt i øjet.

Billetsalget til høstfesten er startet på www.gramslot.dk eller www.billetexpressen.dk. Billetten er inkl. buffet og live musik.