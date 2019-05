SKRYDSTRUP: Onsdag fra klokken 15.15 dykker de norske F-35 fly ned i synlig højde nær Christiansfeld og det ene begynder sin rute med forskellige indflyvninger til Fighter Wing Skrydstrup.

Tre minutter efter flyver et dansk F-16 samme rute. Det giver befolkningen mulighed for at opleve med egne ører, hvor meget de to fly larmer.

Rundflyvningerne slutter cirka klokken 15.55. Derefter tanker F-35 flyet op igen. Klokken 17 letter det igen og flyver en ny rute rundt om Skrydstrup; igen efterfulgt af et F-16.

Flyene vil under de to ruter flyve nord om Rødekro og Aabenraa, ud over Lillebælt, syd og vest om Haderslev, samt tæt på Rødding, Ribe og Skærbæk.

Demonstrationsflyvningerne forventes afsluttet klokken 17.40, hvorefter de to F-35 følges ad hjem til Norge.