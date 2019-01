- Med de lange sagsbehandlinger er man jo nødt til at være lidt på forkant. Under forløbet, kunne vi se, at det ikke var så attraktivt alligevel, så skulle vi få tilladelsen ville vi ikke bruge den alligevel. Vi har faktisk ikke spekuleret mere på det i halvandet år, fortæller Jes Lyhne Bonde.

- Vi har egentligt lagt det projekt i bero for længe siden, for markedet for økologiske høns er ikke så attraktivt længere rent økonomisk.

HADERSLEV: Haderslev Kommune er blevet underkendt af Miljø- og Fødevareklagenævnet, der har ophævet kommunens tilladelse til at Benny Bondes to sønner Kristian Lyhne Bonde og Jes Lyhne Bonde kan opføre en stor økologisk hønsefarm på Erlevvej. Benny Bonde erklærede sig inhabil, da sønnernes ansøgning i sin tid blev behandlet i Udvalget for Plan og Miljø, hvor han sidder som formand.

Naboer er lettede

Spekuleret har til gengæld de naboer på Erlevvej, der har protesteret og lavet underskriftsindsamling for at få stoppet hønsefarms-projektet.

I oktober 2017 sendte Etta Bramsen Kjær og Jens Erik Kjær på Erlevvej 185, sammen med andre naboer, en samlet klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet over, at Bonde sønnerne havde fået miljøgodkendelsen af kommunen til at opføre hønsefarmen.

- Det er en stor lettelse, at sagen nu er afgjort. Det er klart, at den har fyldt meget, og man bliver spurgt, hver gang, man får besøg: - Hvad sker der egentlig med den hønsefarm derover, siger Jens Erik Kjær, hvis ejendom ligger lige over for den mark på Erlevvej 188, hvor hønsefarmen ifølge planen skulle have været opført. I klagen til Miljø - og Fødevareklagenævnet havde naboerne anført, at etableringen af hønseproduktion vil medføre gener i form af lugt og tung trafik samt forringelse af udsigten og ejendomsværdien af naboernes ejendomme. Kommunen kritiseres inddirekte for at have skøjtet for let hen over projektets betydning for området, og at der burde være lavet en mere tilbundsgående undersøgelse af alternative placeringer for husdyrbruget, herunder muligheden for en placering på en anden af ansøgers ejendomme, hvor produktionen ville kunne etableres uden tilsvarende gener for omboende.

Der bemærkes også, at projektet (barmarkprojekt) vil påvirke den nærliggende natur, blandt andet Geheimerådstien og Dyrehaven, som er af stor rekreativ værdi for indbyggerne i Haderslev og omegn.

Alle disse kritikpunkter har Miljø- og Fødevareklagenævnet altså nu vurderet er berettigede og ophæver derfor kommunens tilladelse.

Benny Bonde har i dag overgivet sit livsværk til sine to sønner.

Jes Lyhne Bonde afviser, at skrotningen af hønsefarms-projektet har noget at gøre med faderens igangværende salg af 39 byggegrunde på Erlevvej - cirka en halv kilometer fra den mark, hvor hønsefarmen skulle være opført.

- Hvis man var lidt objektiv, ville man vide, at den hønsefarm kun berører Kristian og jeg. Det ville være dumt af os at lave et projekt, der ville arbejde imod et andet projekt, så selvfølgelig har vi styr på lugtgener og trafik. Ellers ville vi ikke have lavet projektet, siger han.