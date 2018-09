HADERSLEV: Lørdag formiddag bliver der holdt en stor brandøvelse omkring højhuset Ringparken på Hiort Lorenzens Vej 54-58. Nogle af de ældre beboer var blevet lidt nervøse for, hvordan de skulle komme ud ved en brand, hvis elevatoren ikke virkede.

- Mange af beboerne er ældre borgere over 80 år, og nogle af dem går ikke så godt. Det er også rart for os at vide, at man har muligheden med en stigevogn, siger vicevært Claus Paulin.

Og hos Falck Haderslev syntes man, det er en god øvelse at lave, så man kan få testet stigevognen og de specielle stigerør, der er i sådan et højhus.

- I sådan nogle høje bygninger er der nogle rørforbindelser, som man kan koble vand på i bunden. Og så kan man koble slanger på, på hver etage og slukke derfra, forklarer brandstationsleder Casper Holtzmann.

- Og I kan redde folk ud fra 10. sal også?

- Det er det, vi skal øve.

Falck kommer både med stigevogn, tanksprøjte og den hurtige slukningsenhed (HSE) samt alle 21 lokale brandmænd. De skal have 12 brandøvelser om året.

I dagens anledning er der spærret et par p-pladser af for at få bedre plads til stigevognen. Men øvelsen skal være så realistisk som mulig.

Højhuset med næsten 100 lejligheder blev bygget i 1969 og har altså 50-års jubilæum næste år. Også højhuset i Varbergparken har stigerør indbygget.