Hjemmeværnet afspærrer veje ved Kelstrup Strand

For at sikre arbejdsro til beredskabet afspærrer Hjemmeværnet veje ved Kelstrup Strand for nysgerrige borgere.

Sommerhuse ved Kelstrup Strand i er fare for at blive oversvømmet af stormfloden, der har ramt på årets anden dag. Syd- og Sønderjyllands beredskab er til stede ved stranden, hvor de sikrer området med sandsække. Hjemmeværnet har i skrivende stund 30-35 frivillige til at hjælpe beredskabet, og blandt andet afspærrer Hjemmeværnet vejen, så nysgerrige borgere ikke kan komme til vandet for at følge arbejdet. Ifølge Claus Klaris, der er distriktschef i Hjemmeværnet, er det nødvendigt at give beredskabet arbejdsro, da situationen kan udvikle sig yderligere i løbet af de næste timer. - Vi har fuldt fokus på situationen ved Kelstrup resten af dagen, og så har vi selvfølgelig også øjne på Aabenraa og Sønderborg, hvor der også kan blive behov for vores støtte, siger han. Også i Aarø volder uvejret problemer. Her kan det ved 15-tiden blive vanskeligt at få personbiler på Aarøfærgen, fordi vandstanden der vil være for høj.

50 frivillige nytårsdag Allerede nytårsdag meldte mere end 50 frivillige i Hjemmeværnet sig klar til at hjælpe i forbindelse med den varslede stormflod, der er kommet i dønningerne på stormvejret de seneste dage. Og det glæder Klaus Claus, at så mange i kompagniet trak i uniformen. - Det gør de alle med et stort smil - ligesom for to år siden, hvor vi sidst oplevede noget lignende, siger han. Distriktschefen fortæller også, at beboerne i sommerhusområdet giver udtryk for, at de er meget taknemmelige for både Beredskabet og Hjemmeværnets arbejde.