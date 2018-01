Hjemmerøvere skyndte sig måske ud af landet

De østeuropæiske tricktyve havde så travlt med at komme væk i tirsdags, at de smed deres bytte fra sig, kort efter de havde kørt deres seneste offer ned på Varbergvej.

HADERSLEV: Der er stadig ikke nogen spor efter gerningsmændene til hjemmerøveriet på Varbergvej og tricktyverierne i Gram og Askov tirsdag eftermiddag. De tre røvere kan være kørt ud af landet umiddelbart efter. Noget tyder da også på, at de havde vældig travlt med at komme væk, efter at have kørt deres offer ned. Værdiboksen, som de fik med sig fra Varbergvej blev smidt ud af bilen igen kort efter - uåbnet.

Vi har haft flere af de episoder, men vi savner et signalement. Det er lykkedes dem ikke at blive set i et køretøj. Vi har meget få af den salgs sager på et år, så det ville være meget mærkeligt, hvis det ikke var de samme gerningsmænd.

De fire episoder med tricktyve i Syd- og Sønderjylland tirsdag foregik hos naboer til fire plejecentre.Ifølge Google tager det 29 minutter at køre fra Plejecenter Birkely, Maltvej 58 (omkranset af Baslund) i Askov til Plejecenter Højmarken på Højmarken 51 i Gram, og det tager 35 minutter at køre derfra til Ældrecentret Grønnegården på Langrode 1 i Aabenraa, og 28 minutter at køre videre til Plejecentret Kildebakken, Varbergvej 13 i Haderslev. Gerningstidspunkterne er cirkatider: Baslund i Askov klokken 14.15. Højmarken i Gram klokken 15. Langrode i Aabenraa klokken 15.25. Varbergvej i Haderslev klokken 16.30.

Der er stadig ikke nogen oplysninger om, hvor bilen er indregistreret. Men vidner beskriver de to kvinder, som henvendte sig på de tre gerningssteder, som østeuropæiske. De talte gebrokkent engelsk, da de forsøgte at udgive sig for at være læger og hjemmeplejere.

Flere gerningssteder?

Der kan være flere episoder, som han kobles sammen med de tre forhold tirsdag. Områdestationsleder i Sønderborg vicepolitiinspektør Preben Westh vil ikke udelukke at et lignende tilfælde på Langrode i Aabenraa omkring klokken 15.25 samme dag kan være relateret. Her ringede en udenlandsk kvinde på hos en ældre kvinde og udgav sig for at være ansat ved kommunen. Det troede beboeren ikke på og lukkede hurtigt døren igen.

- Vi har haft flere af de episoder, men vi savner et signalement. Det er lykkedes dem ikke at blive set i et køretøj. Vi har meget få af den salgs sager på et år, så det ville være meget mærkeligt, hvis det ikke var de samme gerningsmænd, siger vicepolitiinspektør Preben West, leder af Områdestation Syd, der dækker kommunerne, Aabenraa, Sønderborg og Tønder.

Det kan derfor være de samme tre gerningsmænd, som er kørt direkte fra Gram til Aabenraa og så til Haderslev.