Hjemmerøvere kørte målrettet efter plejecentre

Østeuropæiske tricktyve opsøgte naboer til tre plejehjem, da de tirsdag endte med at begå røveri i Haderslev.

De spildte ikke tiden de tre tricktyve, som tirsdag eftermiddag kørte rundt og ledte efter ofre. Og de vidste, hvor de skulle finde dem. Alle var naboer til plejecentre, og de var ældre mennesker. Tyvenes turné begyndte i Askov cirka klokken 14.15. På Baslund ligger Plejecenter Birkely. I en halvcirkel om centret bor der flere ældre i mindre boliger. Her opsøgte to østeuropæisk udseende kvinder en 84-årig kvinde og udgav sig for at være læger. Da de ikke blev lukket ind og derfor ikke fik noget ud af det, kørte de målrettet de 31 km til Plejecenter Højmarken på vejen af samme navn i Gram. Her opsøgte de klokken 15 under samme påskud en 73-årig mand i hans bolig. De spurgte ham, om han ville have udleveret sin medicin. Han bad dem forsvinde.

Vidner der har set sådan en bil må meget gerne henvende sig. Vicepolitiinspektør Jeppe Kjærgaard

De kan også have været andre steder.

Røveriet De kørte derpå de 34 km til Plejecenter Kildebakken på Varbergvej i Haderslev. Lige nord for ligger en del gule rækkehuse beboet af hovedsagelig ældre mennesker. Her opsøgte de to kvinder klokken 16.30 et ældre par under det påskud, at de var fra hjemmeplejen. Manden blev lokket udenfor af den ene kvinde, mens den anden hentede en værdiboks inde i huset. Derpå stak kvinderne af. Men den 74-årige mand løb efter og forsøgte at standse deres flugtbil. Den påkørte ham, så han røg op på køleren og blev smidt ned på vejen. Dermed blev tricktyveriet til et hjemmerøveri. Den ældre mand fik flere skader; blandt andet brækkede han en hånd. Han er indlagt uden dog at være i livsfare.

Smed byttet fra sig Politiet efterlyser nu vidner, der har set tricktyvene. De kørte formodentlig i en mindre mørk bil - grå eller blå - muligvis en Ford Fiesta. - Vi efterforsker på fuldt tryk på gerningsstederne, siger vicepolitiinspektør Jeppe Kjærgaard. Onsdag formiddag sikrede politiets teknikere DNA-spor og fingeraftryk på Varbergvej. Der går nogle dage, inden resultaterne af de tekniske undersøgelser er klar. Værdiboksen blev fundet kort efter røveriet af nogle lokale drenge og afleveret til politiet. Boksen var hverken åbnet eller tømt. Politiet vidste onsdag eftermiddag ikke, hvad den indeholdt.