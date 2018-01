Hjemmerøvere kan stå bag mindst tre tricktyverier mod ældre

HADERSLEV/VEJEN/GRAM: Det var muligvis de samme gerningsmænd, der tirsdag begik røveri mod en 74-årig mand i Varbergparken, som også havde forsøgt sig som tricktyve to andre steder. Manden jagtede to kvindelige tricktyve, da han blev kørt ned af deres flugtbil omkring klokken 16.30.

Han fik en del skader og er stadig indlagt, men hans tilstand er stabil.

Gerningsmændene kan være de samme, som tidligere på dagen forsøgte noget lignende i både Gram og Askov ved Vejen.

Ved 15-tiden blev en 84-årig kvinde på Baslund i Askov opsøgt af to udenlandske kvinder, som udgav sig for at være læger. Kvinden nægtede dem adgang. De kørte derfra i en sølvgrå eller mørk bil. Muligvis en Ford Fiesta. I den sad der også en mand og en dreng.

Omkring klokken 15.15 blev en 73-årig mand på Højmarken i Gram opsøgt at to udenlandske kvinder, som spurgte om han skulle have medicin. Han afslog og bad dem om at forsvinde.

- Vi kan ikke sige, om det er de samme personer, der har været i Askov, Gram og Haderslev. Der er pt. to køretøjer i spil, siger politikommissær Kristian Harbo Sørensen.

Bilen fra røveriet på Varbergvej beskrives som en Volvo sedan S40 eller S60; muligvis tysk indregistreret. Der er ikke nogen nærmere beskrivelse af gerningsmændene, andet end at de talte gebrokkent engelsk i Haderslev.

Politiet kan heller ikke afvise, at der kan være en sammenhæng med tricktyveriet mandag i Slagtergade i Haderslev.

Politiet har standset flere biler i forbindelse med sagen, uden at finde gerningsmændene.