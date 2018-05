Hjemmelavede piller kan være livsfarlige

HADERSLEV: Politiet fik i sidste uge indleveret nogle få hvide piller mærket "Roche". Men intet tyder på at de er fremstillet af det schweiziske medicinalfirma.

- Vi har ikke som sådan fået dem undersøgt til bunds. Vi har været på apoteket. Det, vi ind til videre mener, er, at de er hjemmelavede. Men man har forsøget at få dem til at se officielle ved at skrive det her "Roche" på. Vi formoder det er Fentanyl. De er åbenbart så stærke, at selv en habil misbruger synes, de er helt vilde. De skal være meget stærke og derfor farlige. I værste fald kan man vel dø af dem, hvis man er uerfaren inden for sådan noget, siger politikommissær Lasse Rasmussen.

Der er ikke fundet flere piller, men advarslen fra sidste uge står ved magt.

- Grunden til, vi advarer om det, er på baggrund af de oplysninger vi har fået, den nøjagtige virkning er svær at sige noget om.

Fentanyl er et syntetisk opium. Det bruges som smertestillende. Men det er 100 gange stærkere end morfin og 50 gange så stærkt som heroin. Adskillige stofmisbrugere er døde af det i blandt andet USA og Canada. Det mest kendte offer er sangeren Prince. Der er også registreret dødsfald herhjemme på grund af overdosis af Fentanyl.