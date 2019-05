Hjælp på vej til seksuelt misbrugte

HADERSLEV/VOJENS: Frivillige har stablet et nyt tilbud for mennesker, der er blevet seksuelt misbrugt som børn, på benene. Tilbuddet består i åbne cafeer i Haderslev og Vojens, og initiativet har fået 107.000 kroner i støtte om året fra tre politiske udvalg i Haderslev Kommune.

Netværk

Formålet er at tilbyde voksne med senfølger efter seksuelt misbrug i barndommen mulighed for at skabe netværk og gode relationer, da disse mennesker ofte har svært ved at knytte sig til andre.

Tilbuddet er et samarbejde mellem frivillige omkring Selvhjælp i Haderslev, der har ti huse i Storegade og frivilligsektionen i Center for seksuelt misbrugte, der har en afdeling i Vojens.

Samarbejdet glæder bestyrelsesformanden i Center for seksuelt misbrugte Syddanmark, Ib Thierne Rasmussen, der i en pressemeddelelse fremhæver, at man i Selvhjælp Haderslev har fundet en partner, der har erfaring og rammer for frivillig indsats.

Caféerne vil holde til i Sundhedscenter Vojens og Frivillighuset i Haderslev.