HADERSLEV: Så er det igen tid til at hulke af grin og måske få et møgfald af de store. I dagene 8.-10. maj er Zirkus Nemo igen i Haderslev, hvor det store cirkus for voksne slår sig ned ved Sydhavnsvej.

Det betyder et gensyn med så elskede figurer som Bager Jørgen, der engang præsterede at kønsteste tarteletter, og ikke mindst Smadremanden. Sidstnævnte har atter forladt Otterup for at bande, skælde og spytte på klingende fynsk iklædt netundertrøje og et hår, der ville gøre Johnny Madsen misundelig.

Årets forestilling er en jubilæumsshow, idet Søren Østergaard første gang åbnede Zirkus Nemo i 1999.

I 2018 solgte Zirkus Nemo 50.000 billetter. Mimo