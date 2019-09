Historiske Haderslev-bygninger præmieres

HADERSLEV: To historiske bygninger præmieres nu af foreningen By og Land. Det er Det røde Vandtårn i Kløften samt Ridehuset i Sejlstensgyde, hvor Mohammad Ehsaeizadeh siden 2011 har drevet restaurant.

Begge bygninger er valgt på grund af udvendig vedligeholdelse og istandsættelse og for Ridehusets vedkommende for en smuk indretning som restaurant. Faktisk mener foreningen, at der er indrettet nye, moderne anvendelige lokaler i en fredet bygning.

Vandtårnet har været igennem en omfattende udvendig istandsættelse, og foreningen belønner folkene bag tårnet både for dette arbejde og for at have sikret, at tårnet indvendigt kan anvendes til flere formål.

Vandtårnet er fra 1924 og var i funktion frem til 1991. Herefter stod det tomt bortset fra en kort periode, hvor en produktionsskole prøvede at istandsætte bygningen som et beskæftigelsesprojekt, men ikke kunne løfte opgaven økonomisk.

Fonden til Bevarelse af Det røde Vandtårn har haft tårnet siden 2002.

Ridehuset stammer fra 1797, hvor et rytterregiment skulle bruge det til ridehus. Bygningen blev reddet gennem en udvendig vedligeholdelse, og man prøvede at anvende det til forskellige formål, indtil det blev restaurant. Haderslev Kommune har ejet bygningen siden 1974, og ifølge formanden for By og Land, Helge Jacobsen, havde ridehuset ikke overlevet, hvis ikke kommunen havde påtaget sig ejerskabet.

By og Land præmierer Det røde Vandtårn lørdag den 14. september. Klokken 13.30 sker det ved vandtårnet og klokken 15 er det ridehuset, der modtager præmien.