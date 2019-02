Historisk koncert fylder domkirken i Haderslev

Haderslev: Domkirken i Haderslev er onsdag 6. marts kl. 19.30 ramme om en historisk koncert. Det er en gentagelse af den koncert, Slesvigsk Musikkorps gav i Frankrig i forbindelse med markeringen af 100 året for afslutningen af 1. Verdenskrig.

Her blev de tætte bånd mellem byen Braine og Sønderjylland understreget, da koncerten havde uropførelse i katedralen i Braine 10. november sidste år.

Koncerten var et led i markeringen af afslutningen på Første Verdenskrig. Værket "Billeder fra en krig" blev uropført i forbindelse med koncerten, og SMUK har efterfølgende fået en lang række positive tilkendegivelser fra folk, på hvem musikken har gjort stort indtryk.

Nu får publikum i Haderslev ved genopførelsen i domkirken mulighed for at få en unik oplevelse. "Billeder fra en krig" er skrevet af komponisten Søren Birch og foræret til Braine af de fire sønderjyske kommuner.

- En af SMUKs vigtigste opgaver er at markere de begivenheder, der har været med til at forme vores del af verden og samtidig at mindes de mænd, kvinder og børn, der har mistet. Derfor er det helt naturligt for os at invitere publikum til netop denne koncert, siger SMUKs orkesterchef Rasmus Frandsen.

- Samtidig har Første Verdenskrig i den grad haft en særlig betydning for Sønderjylland, og det er derfor oplagt at give folk denne musikalske oplevelse netop her, fortsætter han og tilføjer, at borgerne i Haderslev naturligvis skal have mulighed for at lytte til den musik, de har foræret Braine.

Der er gratis adgang til koncerten.