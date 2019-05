Hip,hip hurra for Helene

Fjordbåden Helene gennem 25 år

Haderslev Turistforening solgte dambåden Margrethe til Viborg søerne i begyndelsen af 90'erne og besluttede, at bygge en båd til fjorden. Margrethe var et gammelt træskib og det var både dyrt og besværligt at vedligeholde båden.



Man kontaktede derfor Hvide Sande Skibs- og Bådbyggeri. De havde bygget en båd til Mariager Fjord som hed "Svanen", og Helene er en kopi af Svanen. Dog med enkelte forbedringer. Det var bl.a. tidligere turistchef Svend Aage Mattson og tidligere formand for Turistforeningen Paul Deleuran som, sammen med mange andre, var igangsættere af projekt "Sejlads på Haderslev Fjord".



Et samarbejde mellem Haderslev Handelsstandsforening og det daværende Haderslev Erhvervsråd og Haderslev Turistforening samt Jepsen Rhederi fra Aabenraa gjorde det muligt at bygge båden. Desuden var der to private investorer bl.a. skipper Hans Jacobsen, som blev Helenes første skipper.



Efter meget arbejde og mange møder sejlede Helene fra Hvide Sande gennem Kielerkanalen til Haderslev. Daværende borgmester Karen From stod klar med champagneflasken på Aarø.



1995 blev Helenes første sæson på Haderslev Fjord.



Da det var Haderslev Turistforening som var hovedaktionær betød det, at det var Haderslev Turistbureau (det som i dag hedder VisitHaderslev), som stod for det praktiske arbejde med hensyn til billetsalg og andet.



Også frivillige har ydet praktisk hjælp gennem årene bl.a. Leif Petersen som troligt gennem mange år har passet Helene når hun har ligget i vinterhi, og skibets mange trofaste sponsorer har støttet op. Nogle af dem har et messingskilt på væggen på nederste dæk.



I dag ejes båden af en fond.