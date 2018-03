Hertug Hans inviterer på festmad som for 500 år siden

Haderslev: Traditionen tro er der god mad og underholdning ved Hertug Hans Festivals store festaften i taffelteltet lørdag den 2. juni.

Godtfolk, eller småfolk, hertuger eller lurendrejere. Der er plads til alle, lover arrangørerne fra Hertug Hans Festival.

Renæssance-buffeten byder på retter tilberedt efter gamle opskrifter, men med et moderne tvist, og der er dækket op i Taffelteltet i Damparken i Haderslev lørdag den 2. juni fra klokken 19.

Med hertug Hans og dronning Dorothea som aftenens værter har festivalen i samarbejde med Slagter Ville fra Hejls og Mette Mums fra Haderslev sammensat et måltid, der fører smagsløgene direkte tilbage til renæssancetidens krydrede køkken.

Undervejs vil gøglere og musikanter drive gæk med gæsterne og spille op med toner fra for 500 år siden. Under alle omstændigheder kan gæsterne forvente mere end blot et velsmagende måltid. Hertug Hans Festival bestræber sig på, at festaftenen bliver en oplevelse for alle sanser og en tur tilbage til Haderslevs storhedstid.