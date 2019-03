Hertug Hans Festivalen nærmer sig og ærehertugen skal findes

Haderslev: I øjeblikket gårkomiker og entertainer Alex Bødiker rundt med halskæde, kappe og hertughue, men det kan han ikke blive ved med. For senest den 1. juni skal der kåres en ny æreshertug på Torvet i Haderslev. I første omgang drejer det sig om at finde frem til de personer eller grupper, som har været med til at gøre Haderslev Kommune sjovere, bedre og mere attraktiv at bo i. Alle borgere kan inden den 8. maj komme med et bud på, hvem der skal være æreshertug. Forslaget skal være skriftligt begrundet.

Haderslev Kommune har siden midten af 1970'erne hvert år udnævnt en æreshertug. Begrebet er opstået i forbindelse med afholdelse af Haderslevs byfest "Hertug Hans Festen", hvor man hvert år har æret en borger, der har gjort sig positivt bemærket, har gjort noget for kommunen, og som har skabt øget interesse for kommunen og dens aktiviteter - en borger, som har medvirket til at gøre Haderslev bedre, sjovere og mere attraktiv at bo i.