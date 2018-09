Her skal der bruges flere penge

På en række områder vil forligspartierne omkring budget 2019 bruge flere penge. Læs her hvor.

Haderslev Kommune: Her er de områder, som blå blok i Haderslev byråd vil bruge flere penge på. Budgetforliget er nu sendt videre til førstebehandling i byrådet.

Jobcenter: 18 mio kroner Haderslev Jobcenter tilføres 13 årsværk eller hvad der svarer til cirka 13 fuldtidsstillinger. De flere folk på Jobcenteret skal sende flere i varigt arbejde og forbedre kontakten med de lokale virksomheder og forståelsen for deres behov for arbejdskraft. Det optimistiske håb lyder, at de 13 fuldtidsansatte vil kunne nedbringe antallet af borgere på kontanthjælp med 81 personer hvert år i fire år. Det vil give en samlet besparelse på 87 mio. kroner. det gode eksempel er Aabenraa Jobcenter, der har hentet et tocifret millionbeløb på at ansætte flere folk på jobcenteret.

Flere lærere: 15 mio. kroner Der skal flere lærere og pædagoger ind i det normale folkeskoleområde i de næste fire år. Det skal ske for at nedbringe antallet af elever med særlige behov, som i dag sendes til eller går på specialskolen Louiseskolen. Tolærerordninger og mere personale skal løse opgaven med at rumme flere børn med særlige behov i den almindelige folkeskole. Det skal i alt give en besparelse på 18 mio. kroner over de næste fire år.

Hjælp til ældre: 5-10 mio. kroner "Længst mulig i eget hjem", hedder et af de slogans, som præger ældreplejen i mange kommuner. Hensigten er at give de ældre, der bor i eget hjem, en dagligdag, hvor de med hjælpemidler og hjemmebesøg kan klare sig selv og de daglige fornødenheder så længe som muligt. Forligspartierne er enige om, at det giver mere livskvalitet for mange ældre at kunne klare sig selv i eget hjem. Herunder skal der laves forsøg med "fridistrikter", hvor hjemmeplejen i et distrikt i kommunen får frie hænder til selv at tilrettelægge arbejdet i en to-års forsøgsperiode. Det skal vise, om det bliver mere effektiv ældrepleje, når distrikterne bliver herre i eget disstrikt og får frie hænder til selv at lægge køre- og vagtplaner.

Voksne med handikap: 9 mio. kroner Udgifterne til voksne borgere med handicaps er stigende i Haderslev Kommune, også mere end i sammenlignelige kommuner. Derfor vil forligspartierne afsætte 9 mio. kroner over fire år til nye løsninger, der kan nedbringe de stigende udgifter. Det er ikke klart, hvad det er for løsninger.

Klima og miljø: 1 mio. kroner FN'S verdensmål skal udgøre målet for Haderslev Kommunes klimaindsats. CO2-udslippet skal nedbringes med 2 procent årligt gennem diverse investeringer.

Damparken: En Masterplan 6000 mennesker har siden dambådens start sejlet med Dorothea. Damparken er i det hele taget rammen om mange aktiviteter i Haderslev, og derfor skal der kigges på, hvordan parken kan udvikles blandt med mulighed for at opføre en restaurant som alternativ til iskiosken.

Ny daginstitution: 35 mio. kroner En ny daginstitution skal stå færdig i 2022. Den skal koste 35 mio. kroner. samtidig fortsættes byggeriet af ny skole i sydbyen og motorikcenteret i Gram.

Landsbyer: 5 mio. kroner Der er afsat 5 mio. kroner til lokale landsbyprojekter i Fjelstrup og Starup. Det sker for at anerkende en stor indsats fra en række ildsjæle med gode projekter. Der er også en del lokal egenfinasiering i projekterne.

Nye badefaciliteter: 30 mio. kroner I alt vil forligspartierne bruge 90 mio. kroner på "nye svømmefaciliteter". I 2022 afsættes de første 30 mio. kroner og resten af beløbet over de kommende års budgetter. Der er endnu ikke helt enighed om, hvor det skal placeres. Det skal også undersøges, hvad behovene er.