Her kommer gæsterne sejlene til og fra

Damendes bestyrer har ansat ny køkkenchef og nyt personale for at være klar til dambådens første sæson.

Pamhule: Stearinlysene er tændt, dugen er strøget og der er ny køkkenchef og menukort på Restaurant Damende.

Inden længe vil de første gæster ankomme til den smukt beliggende restaurant med den nye dambåd og lægge til på en helt ny anlægsbro, skænket og hamret i søbunden af entreprenør Arkil. Det spiller alt sammen, som det skal, og forventningerne er da også høje hos forpagter Hans Harvest, hvis vejrguderne ellers tilsmiler den første sæson for dambåden.

- Vi er meget klar. Og vi har allerede mange forespørgsler fra kunder, som gerne vil slå restaurantbesøg sammen med en tur med dambåden. Så vi vil helt sikkert også komme til at samarbejde om pakkeløsninger, siger Hans Harvest.

Blandt andet har der allerede været forespørgsler fra bryllupsselskaber, som vil kombinere et bryllup med en tur i dambåden. Men der er også ideer på bordet om, at få firmaudflugter eller skoler til at besøge stedet fra vandsiden.

Men det hele er meget nyt, og det er svært at vagtsætte ret meget før, man har set, hvordan trafikken på dambåden udvikler sig.

- Vi skal jo skyde os ind på, hvad det er gæsterne fra dambåden vil have. Hvor længe bliver de? Er det kun kaffe og kage eller bliver de et par timer og kan nå en tre-retters meny? Det skal vi finde ud af, siger Hans Harvest.

Samtidig er vejret formentlig meget afgørende for trafikken.

- Men heldigvis driver jeg to restauranter, så hvis der pludselig er godt vejr og mange gæster ved Damende, kan vi sende noget af personalet fra Aarøsund afsted. Men det kan blive ret afhængigt af vejret, forudser Hans Harvest.

Selv om der er nyt menukort og ny køkkenchef, er der dog ikke indført Noma-tilstande på damende:

- Nej, det er det klassiske køkken med et strejf af 2018. Man skal have noget på tallerkenen her, siger Hans Harvest.