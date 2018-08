Her kan børnene spille teater og stikke sig på en tidsel

GRAM: Musikrum, atelier og en hytte i skoven. Det er nogle af de ting, Grams nye børnehus kan tilbyde børn og personale, når det åbner dørene den 29. oktober.

Leder af institutionen bliver Michal Thamdrup, som står i spidsen for sammenlægningen af de to nuværende børnehaver i byen - Gram Børnehave og Legehuset Gram. Et sted mellem 125 og 135 børn flytter sammen i det nye hus. Behovet for personale vil svare til nuværende niveau i byens nuværende børnehaver. De 18-20 ansatte flytter med i de spritnye omgivelser. I den ene ende af huset kommer et nyt tilbud om vuggestuepladser i Gram til at ligge.

-Jeg glæder mig ligeså meget som til juleaften hver dag, fortæller institutionens leder, mens han viser rundt i bygningens 1250 kvadratmeter, som er ved at tage form med isolering og skillevægge. Han skal dog lige sove 73 gange, før den store dag kommer.

For 45-årige Michal Thamdrup, som har været fælles leder for Gram og Arnums børnehaver de sidste to år, har det været en spændende og travl tid.

-For personale og forældre er der selvfølgelig mange følelser forbundet med at få en stor, fælles institution. Det skal være ligeså trygt i de nye rammer for børn og forældre, og personalet skal være ligeså nærværende, fortæller Michal Thamdrup.

Derfor har bestyrelserne fra begge nuværende børnehaver været involveret i arbejdet med udformningen, længe før projektet blev en realitet. En af konsekvenserne er, at der nu er mange mindre rum til de otte forskellige stuer i det store børnehus. Samme tankegang er grundlaget for tre små huse, som skyder op i gangarealerne. De skal bruges til læring i mindre grupper, talepædagoger og fysioterapi.

Nu står vi foran et enormt vinduesparti, som vender mod nord, hvor håndværkere arbejder på stiger og stilladser.

-Det er vores atelier, fortæller børnehavelederen og slår ud med armene.

Rummet bliver et kreativt rum, hvor man ikke skal bøvle med at pakke alting væk, hver gang børnene har arbejdet der. I nærheden ligger et teater- og rytmerum, som kommer til at huse både instrumenter, disco-kugler og udklædningstøj. På en væg ude på gangen vil en fem meter høj klatrevæg kunne udfordre højdeskrækken og lårmusklerne. Og kun to døre adskiller børnehuset fra det nybyggede motorikrum i Gram Fritidscenter.

-Når vi slår os sammen, får vi helt nye muligheder for at specialisere os i nye aktiviteter. Det kræver efteruddannelse af personalet, forklarer han.

Grams nye institution inddrager bevægelse og natur i læringen. Derfor starter naturen udenfor hovedindgangen. Legepladsen er omkring en tønde land, og her tårner store jordvolde sig op, som skaber gode gemmesteder for børnene. Naturen er allerede ved at overtage en del af arealet, hvilket er helt bevidst. Senere vil stier af klippet græs skære sig igennem området med vilde planter. Herude vil der derfor være gode muligheder for at brænde sig på en brændenælde og stikke sig på en tidsel.

-Børnene skal ikke pakkes ind i bobleplast. De har godt af at udforske naturen og lære af erfaringerne, synes chefen for den nye institution.

De udendørs glæder kan også opleves, hvis en af de seks børnehavestuer tager en dag i skovhytten i udkanten af grunden. Hytten bliver bygget med både toilet og puslebord, så vuggestuebørnene kan også tage en hel dag i skoven

Navnet på Grams nye Institution bliver Nobi. Det er en forkortelse for Natur- og Bevægelses Institution.