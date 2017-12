Her går opkøberne på jagt efter genbrugsguld

Vojens: Tom, tom, tom - salig tom er verden for andet end ting, skrev forfatter Klaus Rifbjerg engang.

Hos Afrika Mission i Vojens er der også mange ting, men der er også hjerterum og tid til en snak. Se nu bare her: Butikken sender hvert år cirka en halv million kroner videre til værdigt trængende i Afrika. Hver gang en kunde handler i genbrugsbutikken bliver der tænkt på en sjæl i Afrika. Så helt tom er verden altså ikke, set fra butikken i Vojens.

Og det går faktisk forrygende med at lokke kunderne ind i butikken. Især her ved juletid er der salg i en særlig varegruppe:

- Det har været helt vildt i år, så meget folk har købt juleting. Vi solgt indholdet i 11 store kasser med julepynt, siger Karla Damgaard.

Nisser, juletræspynt og alt hvad der lugter af jul har der været godt salg i. Det var også godt sidste år, men i år har været bedre.

Karla Damgaard er tidligere ansat i en antikvitetsforretning i Kolding, så hun ved lidt om, hvad der er gode sager. Men hun har sine små kampe med de mange opkøbere, som kommer forbi og snuser rundt efter at gøre et kup. Det er også nogle af "dem fra tv", som Karla kalder dem.

- Og det irriterer mig grænseløst, når de finder noget af værdi, som jeg ikke havde set, siger Karla Damgaard med stort grin.

Opkøberne kommer også fra Tyskland, men Afrika Mission har også sin egen vurderingsekspert, som de ansatte i butikkerne kan gøre brug af, hvis de nu står med en ukendt P. S. Krøyer.

- Det er godt nok ikke noget, vi har benyttet endnu, men det kan jo være, at det kommer, siger Egon Jørgensen, der også hjælper til i butikken.

Han tilføjer, at folk generelt afleverer rigtig meget. Afrika Mission har ud over butikken fyldt to store fjernlagre med alle mulige ting, især en masse møbler. Hver torsdag har Afrika Mission lov at hente ting og sager, som folk har stillet til genbrug på genbrugspladsen i Vojens. og det er rigtig meget.

Egon tager også legetøj med hjem for at sætte det i stand. Så kan det lidt igen og kan måske give butikken skilling mere. I øvrigt sælger de meget legetøj.

Møblerne er der især mange østeuropæiske købere til. Det kan være gæstearbejdere, der arbejder i landbrug eller juletræsplantager.

Alene i Vojens er der også genbrugsbutikkerne Dan Mission og Røde Kors, så det er ikke fordi der mangler genbrugstilbud til folk i Vojens. Der er hård konkurrence mellem butikkerne, så avisen bliver bedt om ikke at skrive noget, der kan få folk til at aflevere deres genbrugssager hos andre.

Generelt har de mange tv-programmer om "genbrugsguld" og "skattejagt" sat salget i vejret.

- For 2-3 år siden oplevede vi et dyk i interessen, men i dag er det tilbage. Vi sælger for cirka 800 kroner om dagen, hvilket er godt for os, siger Karla Damgaard.

Så der bliver også i år et pænt beløb til Afrika.