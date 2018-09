Hemmelige vidner i bedragerisag blev aflyst

Omkring 25 telefoner blev aflyttet i sagen om de omfattende identitetstyverier. Svindlen blev ved med at vokse for efterforskerne. Der blev også brugt politiobservatører i civil og it-specialister.

Et forsøgt på at købe dyre Rolex ure fulgte politiet også på tæt hold.

Politiobservatørerne havde populært sagt holdt øje med de mistænktes gøren og laden. For eksempel blev den 30-årige tiltaltes Fiat Marea observeret ud for Skanderborg Bibliotek, en dag hvor der blev installeret keyloggere på bibliotekets pc'er.

Men torsdag valgte specialanklager Heidi Colbæk at afmelde vidnerne, som skulle være afhørt for lukkede døre, fordi deres arbejdsmetoder ikke måtte komme ud.

HADERSLEV: Der var lagt op til, at der skulle føres en række hemmelige vidner ved Retten i Sønderborg i forbindelse med den verserende sag om databedrageri for over otte millioner kroner. Vidnerne var såkaldte politiobservatører i civil. De skulle være ført som vidner i oktober.

Vi kan se, at de beløb, der blev hævet, er ret omfattende, så vi beslutter at lave telefonaflytninger. Der kom simpelthen så mange informationer hele tiden. Jeg tror, vi fik etableret 25 aflytninger.

Retssagen mod de to brødre på 24 og 30 år varer til november. Brødrene er født i Somalia, men de er danske statsborgere. De er tiltalt for sammen med mindst syv andre personer at have begået databedrageri og forsøg på det for over otte millioner koner. Ofrenes personlige oplysninger blev hovedsageligt høstet på 16 biblioteker landet over. Ifølge anklageskriftet monterede de tiltalte keyloggere på 16 bibliotekers offentligt tilgængelig pc'er, og de kunne derved aflæse alt, hvad der var blevet tastet ind på pc'erne.

Andre politifolk fulgte med i svindlernes telefonsamtaler. Omkring 25 telefoner havde efterforskerne ved lukkede retsmøder fået lov til at aflytte under sagens opklaring. Det hele begyndte, da den 30-årige tiltalte blev anholdt i Tønder og gav politiet lov til et kikke i sin telefon.

forklarede en af efterforskerne.

Derfor kunne de også forhindre tyveri af 1,5 millioner kroner fra et af ofrenes konti. Manden var lige flyttet tilbage til Danmark efter at have boet flere år i udlandet, og havde overført pengene for at købe en bolig.

- Jeg opdagede det slet ikke. Banken og politiet i Esbjerg ringede og sagde, at jeg skulle forholde mig i ro. Der skete noget på min konto, men de havde styr på det, forklarede han.

Også en af politiets it-ingeniører blev afhørt om de tekniske detaljer i opklaringen. Som at få styr på, hvordan man fandt frem til de enkelte enheder brugt til svindlen. En IP adresse kan for eksempel deles ud på 1000 forskellige portnumre og dermed pc'er og telefoner. Men det hele kan spores.