Hele Møllen på Tørning er fyldt med kunst

Vojens: Hele møllen på Tørning Mølle emmer af alle former for kunst på alle etager. I år er det 17. gang udstillingen afvikles. Man finder alle former for kunst, blandt andet billeder, skulpturer, papirklip, glas, keramik med mere. Formanden for Tørning Mølles Støttekreds Jens Laurids Andersen er rigtig glad for, at man igen i år kan melde alle stande optaget.

- Man kan roligt kigge forbi, der er gratis adgang, og måske er der noget, du falder for og ønsker at erhverve, lyder det fra arrangørerne.

Kunstens Dag finder sted søndag 16. juni fra kl. 11 til kl. 15 i møllen på Tørning Mølle og åbnes af byrådsmedlem Thomas Fredsted.

