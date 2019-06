Heftig uge: 400 vognlæs asfalt skal lægges på Skrydstrups landingsbane

Tirsdag kommer 200 lastbiler med asfalt

Sådan ser ugeplanen for arbejdet ud:Mandag: 84 lastbillæs asfalt transporteres til Flyvestationen. Der asfalteres fra banestart til baneende på begge sider af banen - svarende til 2 x 400 m.



Tirsdag: 200 lastbillæs asfalt transporteres til Flyvestationen. Der asfalteres fra baneende til banestart- svarende til 1,8 km Syv udlæggere og tromler vil køre forskudt for hinanden.



Onsdag: 85 lastbillæs asfalt transporteres til Flyvestationen. Skuldrene asfalteres - svarende til 2 x 7,5 m x hele strækningen. To udlæggere i hver side på hele strækningen.



Torsdag: 17 lastbillæs asfalt transporteres til Flyvestationen. Intersections/rulleveje asfalteres.



Fredag: 18 lastbillæs asfalt transporteres til Flyvestationen. Intersections/rulleveje asfalteres. /exp