Heftig biljagt på vanvidsbilist endte i en sømmåtte

HADERSLEV: Fire politipatruljer var involveret i en jagt på en bil tirsdag aften. En 25-årig mand nægtede at stoppe sin varebil, da han mødte politiet på Varbergvej klokken 21.44. Han gassede op og kørte mod nord.

Det næste kvarters tid jagtede politiet ham til Christiansfeld og tilbage igen mod Haderslev. Først da politiet smed en sømmåtte ud på Christiansfeld Landevej, blev varebilen stoppet. Da havde han være oppe på næsten 200 km/t på landevejen. I byen blev han målt til 144 km/t.

- Det er altid rigtig, rigtig farligt for andre med de høje hastigheder. Specielt i byen, siger politikommissær Kristian Harbo Sørensen.

Den unge mand blev anholdt, og der er nu en lang række sigtelser mod ham. Blandt andet for at være påvirket af cannabis, for at have en joint på sig, og for flere færdselsovertrædelser. Udover de høje hastigheder kørte han blandt andet mod færdselsretningen og over for rødt lys flere gange.

Den unge mand er i forvejen kendt af politiet. Han blev løsladt efter endt afhøring. Men politiet beholdt bilen med henblik på at få retten til at konfiskere den.