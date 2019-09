Heavy metal og Hendrix-lyd i Slotsgade

HADERSLEV: Gruppen Touch of Judas er gæst i Slotsgade 25. Nogle vil nok have gættet, at det drejer sig om et band, der spiller musik af det klassiske heavy metal band, Judas Prist.

Touch of Judas har rødder i Sommersted, og bandet spiller fredag den 13. september.

Dagen efter er endnu et lokalt band på scenen. Det er Hr. Hundebøl, der spiller numre fra sin nye plade - den anden udgivelse fra gruppen - ved et releaseparty.

Pladen har fået den besynderlige titel "Kreditværdig samurai". Teksterne kredser om de mere dunkle sider af den menneskelige psyke, og musikken præges af elektronisk lyd og en guitar a'la Jimi Hendrix. Mimo