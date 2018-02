Havnebassin kan blive til et attraktivt havnebad

Undersøgelser skal kortlægge mulighederne for at omdanne havne-bassinet ved StreetDome til et havnebad.

HADERSLEV: Uha, det var koldt!

Torsdags hoppede dykkeren Lasse Bager Jensen fra firmaet Snorkelsafari.dk og Morten Bennetsen fra StreetDome i dykkerdragterne for at inspicere havnebassinet mellem StreetDome og Søslangen.

- Vi skal til at undersøge mulighederne for et havnebad, hvad enten det bliver med kunstig surfbølge, kajak polo, vandrutchebane, dykkeroplevelser eller noget helt andet, fortæller Morten Bennetsen.

Endnu er projektet kun på idéplan.

Alle muligheder skal undersøges, og så må alt det kedelige med økonomien komme bagefter.

De to projektmagere har allieret sig med Karsten Snitkjær fra Starup-firmaet Naturlig Desinfektion, der er ekspert på vandpumper og alternativ rensning af vand uden brug af kemikalier.

- Tanken er at lukke kanalen af ud til havnen, og så har vi et bassin, vi kan rense, så man kan bade i det, forklarer Lasse Bager Jensen.

Karsten Snitkjær fortæller, at han kan rense vandet i havnebassinet ved hjælp af ultraviolet lys.

Han vil nu gå i gang med at foretage nogle udregninger på, hvad det vil komme til at koste at rense bassinet og vedligeholde det fremover, og der er også nogle krav til sikkerhed, hvis man vil lave et havnebad.

- Så jeg bliver nok den kedelige i det her projekt, konstaterer Karsten Snitkjær med et smil.

For Morten Bennetsen og Lasse Bager Jensen er der slet ingen tvivl om, at et havnebad vil blive en kanonattraktion, der vil skabe endnu mere liv i området omkring StreetDome.

Se bare Havnebadet Islands Brygge - et friluftsbad midt i København, der tiltrækker børnefamilier, motionssvømmere og strandløver fra hele byen.

- Tænk, hvis vi kan lave et lille Islands Brygge her på havnen i Haderslev, siger Lasse Bager Jensen.

Næste trin i projektet bliver et pilot-projekt under Trekantens Festuge, hvor svævebanen Urban Zipline får selskab af en mini-udgave af et havnebad.

Bassinet "Water Zipline" fungerer på den måde, at vand pumpes ind i den ene ende, og man flyder med strømmen siddende på en bade-ring ned til den anden ende. Altså en svævebane af vand under svævebanen i luften, forklarer Lasse Bager Jensen. Samtidig vil der være en udstilling om havnebadet under Trekantens Festuge.