Havn skal renoveres for to millioner kroner

AARØ: I udvalget for plan og miljø er man enige om, at Aarø Havn trænger til en opdatering. Politikerne har derfor sagt ja til at afsætte to millioner kroner til en omfattende renovering.

Pengene skal anvendes til reparation af flyde-, jolle- og fiskebroer, bundsikring af færgeleje, reparationer og udskiftninger ved færgelejet, grillhytte, affalds- og genbrugsplads samt el på færgemolen.

Samtidig anbefaler udvalget overfor byrådet, at en del af de to millioner kroner også anvendes til planlægning og udvikling af en ny havn. lz