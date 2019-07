Havluft og loppefund erstattede strandtur og vaffelis

Hanne Warncke Andersen hjalp Lone Fredensborg med at teste et armbånd, som måske skulle tilfalde Lones datter. Foto: Hans Chr. Gabelgaard

En af sommerens traditioner, loppemarkedet ved Hejsager Strandgrill, blev afviklet i nogenlunde tørvejr, og mens nogle fik ryddet op, fik andre fyldt op.

HEJSAGER: En tavle, en gryde, noget retro-tapet og et skærebræt var nogle af de gode køb Charlotte Oggesen scorede, da hun søndag formiddag besøgte loppemarkedet ved Hejsager Strand. Dagen forinden havde hun været i gang på Vorbasse Marked. - Jeg har altid godt kunne lide at gå på loppemarked, og for tre år siden oprettede jeg en Instagramprofil, hvor jeg sælger nogle af mine fund, og så blev det lidt mere alvorligt. De fleste af dagens fund var dog til hende selv. - Jeg synes, jeg er blevet bedre til at komme af med de ting, jeg finder, men nogle gange er det lidt svært, indrømmede Charlotte. Hun tøvede ikke et sekund, da avisens udsendte spurgte til hendes bedste loppefund nogensinde. - Mit bedste køb nogensinde, det var nogle små æggebægre, som jeg købte for 10 kroner og solgte for 900 kroner. Jeg holdt auktion over dem på Instagram. Jo, det var et rigtig godt køb, men det har jeg ikke prøvet siden, forklarede Charlotte.

Foto: Hans Chr. Gabelgaard Loppe-entusiaterne, Anne Seeberg Christensen, John Christensen og Charlotte Oggesen fik lejlighed til at sammenligne dagens loppefund. Foto: Hans Chr. Gabelgaard

Fugle af træ Hun var ikke den eneste gæst på strandloppemarkedet, som havde været på Vorebasse Marked. Anne Seeberg Christensen havde dagen forinden fået sin mand John Christensen med til Vorbasse, som parret havde gennemtrevlet efter en nøje plan udarbejdet af Anne. Det havde blandt andet resulteret i en hane af træ, som han ganske vist ikke helt vidste, hvad han skulle stille op med. I Hejsager havde han han købt en lille fugl, også af træ, samt et æltefad og en Coke Cola bakke til datteren (sagde han). Men John og Anne var ikke ene om at være på udkig efter ting til datteren. Lone Fredensborg havde taget turen fra Fjelstrup for måske at gøre et godt køb. En af de ting hun var efter var smykker til sin datter, derfor stoppede hun op ved Hanne Warncke Andersens bod, hvor markante smykker lå og fristede. - Jeg holder meget af at gå på loppemarked, og nu hvor vi alligevel skulle ind til Haderslev og handle, kunne vi jo lige så godt køre herned og se, om vi kunne blive heldige, smilede Lone Fredensborg, inden Hanne Warncke Andersen med kyndig hånd hjalp hende til at prøve et armbånd.

Foto: Hans Chr. Gabelgaard Der var både store og små ting på loppemarkedet ved Hejsager. En del af kræmmerne er lokale fra de nærliggende sommerhuse. Lige så er kunderne. Foto: Hans Chr. Gabelgaard

Kun det nødvendige Hanne Warncke Andersen var i modsætning til Charlotte, Lone, Anne og John kun interesseret i at komme af med ting.- Jeg flyttede inde fra byen for et par år siden. Her havde min afdøde mand og jeg boet i et stort hus i 50 år. I 2016 solgte jeg huset i byen og flyttede i sommerhuset, som er en helårsbolig, og her er der slet ikke plads til alle de ting, derfor har jeg de sidste par år solgt mange ting, og dette er noget af det sidste, forklarede Hanne Warncke Andersen.Den 80-årige ranke kvinde, der stadig arbejder som demonstratrice for Nivea ,efterlod ingen tvivl, hun kunne ikke fristes af andres "lopper":- Nej, jeg skal bare have plads og kun have de ting jeg har brug for. Jeg har heller ikke så meget tid, fordi jeg har fået en ven i Horsens, lød det fra demonstratricen, inden hun vendte sin opmærksomhed mod potentielle kunder.

Foto: Hans Chr. Gabelgaard Nogle sikrede sig at få ferielæsningen i hus. Foto: Hans Chr. Gabelgaard

Foto: Hans Chr. Gabelgaard Det var dog ikke alle gæster, der var lige entusiastiske, så var det godt at have en skulder at hænge på. Foto: Hans Chr. Gabelgaard

Foto: Hans Chr. Gabelgaard De fleste boder tog i mod betaling via mobilepay, men der var også plads til rigtige penge, som efterhånden er en sjældenhed. Foto: Hans Chr. Gabelgaard