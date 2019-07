Havemøbler blev stjålet fra forretnings udendørsudstilling

Haderslev: En forretning på Sverigesvej i Haderslev kunne natten til tirsdag ikke have sine havemøbler i fred.

Flere møbler blev således stjålet fra forretningens udendørsudstillingen, som en person fik adgang til ved at klippe en hængelås på et hegn.

Via forretningens kameraovervågning har det været muligt at se, at personen herefter indfinder sig på området af tre omgange mellem klokken 00.20 og 02.12.

De stjålne møbler drejer sig om en loungestol, et bord, tre kurvestole og et mindre havebord.