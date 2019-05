Haveelsker: - Haven er mental sundhed

Sådan er det at gå at dyrke sin have, hvis man spørger Poul Pedersen, der lørdag sammen med andre haveelskere nød, at store bededags kolde og klamme vejr var blevet afløst af noget, der mindede om forår.

Den stille glæde

For så tager havemarkedet på Gravene sig lige godt anderledes ud, mente Poul, der sammen med andre medlemmer af den lokale havekreds havde arrangeret en halv dag for grønne fingre.

En dag med planter og blomster under åben himmel er noget andet end at gå i plantecenter:

- Man får en god snak, man får en god pris, og det er ikke bare nørdet, mente Poul Pedersen, der altid har set haven som noget, der får ham til at glemme dagligdagens øvrige fortrædeligheder. Haven er hverdagens stille glæde.

Der var en gang, da haver var køkkenhaver. Indehaverne kunne få rådgivning af konsulenter, om hvordan de vendte kartoflerne rigtigt. Så kom prydhaverne og de designede haver fyldt med det specielle og særlige.

- På et tidspunkt virkede det som om, at haver var vej ud, men nu ser det ud til, at unge husejere igen er begyndt at interessere sig for haven. Ud fra deres egne forudsætninger, siger Poul, der som haveelsker kan glæde sig over, at sundhedsvæsenet og andre i længere tid har haft fokus på begrebet sansehaver, der bruges som lindring for og behandling af stressramte, demente og krigsveteraner.

Fordi haver kan noget.