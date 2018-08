Hashryger kaldte betjente for ludere på arabisk

HADERSLEV: En politipatrulje spottede mandag klokken 19.20 en ung mand på Kulkajen. Han havde nået at ryge en halv joint på p-pladsen ved VUC. Betjentene ransagede hans bil og fandt og beslaglagde 3,2 gram hash i den. Og han blev sigtet for overtrædelse af loven om euforiserende stoffer.

Det blev den 28-årige mand så fortørnet over, at han sagde luder til betjentene - på arabisk. Det skrives enten sharmuta eller sharamuta med latinske bogstaver. Så manden, som er hjemmehørende i Horsens, blev også sigtet for fornærmelig tiltale.